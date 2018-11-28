العاصمة تستهدف 7 ملايين مواطن في المسح الطبي لحملة 100 مليون صحة

واستعرض شوقي الخطة الموضوعة من قبل محافظ القاهرة بإعداد 2466 فريق عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية شملت "1804 فرق صباحية + 662 فريقا مسائيا" داخل القاهرة مع إعداد فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة في أماكن طبقا للخطة الموضوعة من قبل المحافظ.





عقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا للوقوف على خطة المحافظة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والتي تبدأ فعاليتها بالقاهرة بالمرحلة الثانية، السبت أول ديسمبر وتمتد لمدة 3 أشهر حتى نهاية شهر فبراير 2019.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى بحضور نواب المحافظ الأربعة، واللواء هاني جرجس، حكمدار العاصمة، واللواء محمد الشيخ، السكرتير العام، عن القاهرة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء مجالس شركات المرافق والهيئات ورؤساء الأحياء وجميع القيادات التنفيذية للمحافظة.وأكد اللواء محافظ القاهرة، أنه في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على صحة المواطن واعتبارها الثورة الحقيقية للوطن، أطلق الرئيس مبادرة القضاء على فيروس "سى" تحت عنوان 100 مليون صحة.وسارعت محافظة القاهرة في اتخاذ إجراءاتها مبكرا لبدء فتح صفحة جديدة من المرحلة الثانية لتلك الحملة بعدما طويت صفحة مرحلتها الأولي في عدد من المحافظات.وأكد المحافظ أهمية معرفة كل جهة بالدور المطلوب منها والعمل على تعريف المواطنين بأهمية الحملة ودورها الهام في الحفاظ على صحة الإنسان المصري وتقديم جميع خدماتها بالمجان ويسر وسهولة، والوصول إلى المواطن في جميع أنحاء القاهرة والوصول إلى الهدف المنشود بالإعلان عن أن محافظة القاهرة لا يوجد بها مواطن لم يقم بالتحليل وخلوها من مرض فيروس سي.ولفت إلى أن الفئات المستهدفة أكبر من 18 سنة من الجنسين، أي ما يوازي حوالي 7 ملايين حالة، وأوضح أهمية التنسيق والتفاعل بين مديرية الشئون الصحية ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والمجتمع المدني ممثلًا في الجمعيات الأهلية، وكذلك مع أعضاء مجلس النواب كل في منطقته لحشد المواطنين وتعريفهم بأهمية الحملة وتحفيزهم لتوقيع الكشف عليهم للتأكد من خلوهم من أمراض فيروس سي والضغط والسكر والسمنة.من جهته، أكد الدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الشئون الصحية، أهمية إعداد فرق عمل احتياطية للدفع بها في الأماكن التي يستلزم مضاعفة العمل بها أو تغطية أماكن أخرى لم تدرج في الخطة.وقال إنه تم التوسع فى تشكيل فرق العمل المتحركة للتواجد فى الأماكن كثيفة التواجد للمواطنين مثل "أماكن العمل بدواوين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية – والمصانع - والمولات - والمراكز التجارية الكبرى – ومحطات مترو الأنفاق – ومحطة مصر – والنوادى – ومراكز الشباب – والميادين الكبرى".وأضاف: "كما تم تشكيل فرق بالمستشفيات فترة ليلية من 9 مساء إلى 9 صباحا، حيث يتوافد عدد كبير من المرضى وذويهم على طوارئ المستشفيات خلال هذه الفترة وتشكيل فرق عمل بالمستشفيات أيام الجمعة، حيث تتوافد أعداد كبيرة من المواطنين لزيارة المرضى، بالإضافة إلى تجهيز فرق عمل متحركة فترة صباحية أيام الجمعة من 9 صباحا حتى 3 عصرا للتواجد بالقرب من المساجد الكبرى للاستفادة من وجود أعداد كبيرة من المواطنين لصلاة الجمعة أسبوعيا وكذلك يوم الأحد بالكنائس".وأكد أنه بناءً على الخطة التي وضعها اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تم التواصل مع مديرية الشباب والرياضة وتم الاتفاق على مشاركة جميع الأندية الرياضية والاجتماعية وجميع مراكز الشباب بتوفير غرفة مؤثثة وجهاز كمبيوتر ووصلة إنترنت لعمل فريق الحملة يوميا من 9 ص حتى 9 م وأيضا التواصل مع مديرية أوقاف القاهرة، وتم التنسيق لمشاركة 145 جهة تابعة للمديرية في فعاليات الحملة بتوفير غرفة مؤثثة لفريق الحملة للعمل يوميا من 9 ص حتى 9 م، وتم طلب إمداد المديرية بـ 100 سيارة عيادة متنقلة وتجهيز 40 مخزنا بـ 40 منطقة طبية ومخزن رئيسي بالمديرية لمستلزمات الحملة.وشرح "شوقي" أمام الاجتماع الموسع الذى عقدة محافظ القاهرة خطة توزيع فرق العمل كالآتى:- 112 فريق عمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية في 19 مستشفى- 365 فريق عمل داخل مستشفيات تابعة للوزارة 35 مستشفى- 500 فريق عمل داخل المراكز الطبية 125 مركزا طبيا- 124 فريق عمل داخل مكاتب الصحة 62 مكتب صحة- 290 فريق عمل داخل المساجد 145 مسجدا- 460 فريق عمل داخل مراكزالشباب والنوادى 230 ناديا ومركز شباب- 156 فريق عمل بنقاط ثابتة بسيارات العيادات المتنقلة 77 عيادة متنقلة- 18 فريق عمل داخل مطار القاهرة على مدار 24 ساعة يوميا- 441 فريقا متحركا بخطوط سير مختلفة للتوجة للعمل فى "دواوين الوزارت – الهيئات - المصالح الحكومية – الشركات".واختتم محافظ القاهرة، خلال الاجتماع التنفيذي، أنه أعطى توجيهات بتجهيز غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة فعاليات المبادرة يوميا من 8 صباحا حتى 10 مساء، وتشكيل 20 فريقا للمرور الميداني على جميع المناطق لمتابعة سير العمل على مدار ساعات العمل من 9ص حتى 9 م، وتجهيز غرفة عمليات فرعية بـ40 منطقة طبية برئاسة مدير عام المنطقة لمتابعة سير العمل يوميا من 8 ص حتى 10 مساء، كما تم تشكيل فرق للمرور الميداني بجميع المناطق الطبية.