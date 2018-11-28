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حوادث

ضبط جزار ذبح كلبا وأصاب آخر بسبب عقر أحدهما له في الدقي..صور

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:04 م
كلب الدقى
كلب الدقى
ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض علي جزار ذبح كلبا وأصاب آخر ملك جاره بمنطقة الدقي بسبب عقر أحد الكلبين له منذ قرابة شهر. 

ذكرت مصادر أمنية أن النيابة العامة أعدت عريضة بعد انتشار صور ومقطع فيديو للكلبين مصابين وأحدهما بطنه مشقوقة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وجهتها إلى الأجهزة الأمنية بسرعة التحري عن المتهم وضبطه وإحضاره، وشكل اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة فريق بحث من ضباط قسم شرطة الدقي لفحص الواقعة.

وأكدت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء دكتور إيهاب مختار حكمدار الجيزة أن المتهم شاب في أوائل الثلاثينيات من عمره تمتلك أسرته محلات جزارة بمنطقة الدقي وأنه منذ حوالي شهر تعرض لعقر بقدمه من كلب يمتلكه احد جيرانه وتم احتجازه بالمستشفى لعلاجه بمصل "الكلب"ب 21 حقنة وعقب خروجه من المستشفى استل سكينا من محل الجزارة وتوجه لمكان الكلبين وقام بضربهما بسكين فنفق أحدهما إثر اصابته بشق في البطن وأصيب الآخر بإصابات ذبحية وقطعية.

تمكنت قوة أمنية برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة من القاء القبض علي المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة مرددا: الكلب ده عضني وبسببه أخدت 21 حقنة وكنت متغاظ منه وعلطول بينبح علي أهل المنطقة، تم تحرير المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

ضبط جزار ذبح كلبا وأصاب آخر بسبب عقر أحدهما له في الدقي..صور
ضبط جزار ذبح كلبا وأصاب آخر بسبب عقر أحدهما له في الدقي..صور
ضبط جزار ذبح كلبا وأصاب آخر بسبب عقر أحدهما له في الدقي..صور
ضبط جزار ذبح كلبا وأصاب آخر بسبب عقر أحدهما له في الدقي..صور
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