ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نجم الأهلي يفتح النار: كارتيرون ضعيف وكوليبالى مكسح

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:58 م
مباراة الاهلى والمقاولون
مباراة الاهلى والمقاولون العرب
يسرى غازى
أكد عبدالمنعم حسين" شطة" نجم النادى الأهلى والمدير الفنى السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب المارد الأحمر المقال ضعيف فنيا ويتحمل مسئولية إخفاقات القلعة الحمراء لافتا إلى أن المالى ساليف كوليبالى لاعب مكسح.

قال شطة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": إقالة كارتيرون من تدريب الأهلى قرار صائب من جانب مجلس الإدارة لأنه مدرب ضعيف من خلال توظيف اللاعبين والاصابات التى يتحمل مسؤليتها لكون مدرب الاحمال تحت رقابته من خلال خبراته فضلا عن ضعف تدريبات حراس المرمى التى تسببت فى مشاكل عديدة لحراسة المرمى الى جانب الحمل الزائد على لاعبى الفريق الذى أدى إلى الإصابات.

أضاف شطة: كان على المدرب الفرنسي إبلاغ مجلس الإدارة بالأزمات التى يواجهها ويطلب تعديل الاجهزة المعاونة فى حال رؤيته وجود قصور بمدرب الأحمال وحراسة المرمى مشددا على أن المالى ساليف كوليبالى لاعب مكسح رغم أنه يحرز أهداف إلا أنه يتسبب فى دخول أهداف أخرى كثيرة فى مرمى القلعة الحمراء.
loading...

ترشيحاتنا

دراسة جديدة تحذر من ممارسة كرة القدم: تسبب الغباء

فرانك كوم يعود من جديد لدائرة اهتمام الأهلي

امرأة حامل فى ورم وزنه 26 كيلو.. فيديو وصور

محمود وحيد يقترب من الانتقال إلى الأهلي

كشف لغز مقتل طفل بمنشأة القناطر.. حداد فشل في اغتصابه فخنقه بـ قميص نوم

الصحة تطلق مشروع مكافحة التبغ ٢٠٣٠ بالتعاون مع الأمم المتحدة

شاهد.. اعتداء وحشي من طالب بريطاني على طفل سوري

بوتين: نشكر الأمير محمد بن سلمان على خفض أسعار النفط

ماكينة ATM توزع دولارات بالخطأ فى الشارع

المسابقات تكشف حقيقة إلغاء إنذارات لاعبي بتروجيت قبل مباراة الأهلي.. فيديو

تعرف على التفاصيل الخاصة بالكارت الموحد للمواصلات فى مصر

اقتصادية النواب: العملة الوطنية حققت استقرارا أمام الدولار .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

فيديو

تطوير العشوائيات: مشروعا المحروسة 1و2 مجهزان بشكل فندقي.. فيديو
تعرف على موعد انفراجة أزمة الفول.. فيديو
تجار: انخفاض كبير في أسعار البطاطس الفترة المقبلة..فيديو
سياسي: العلاقات المصرية السعودية يبنى عليها النظام الإقليمي العربي .. فيديو
طبيب يصحح الصورة المغلوطة عن الأمراض النفسية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟