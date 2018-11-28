نجم الأهلي يفتح النار: كارتيرون ضعيف وكوليبالى مكسح

أكد عبدالمنعم حسين" شطة" نجم النادى الأهلى والمدير الفنى السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب المارد الأحمر المقال ضعيف فنيا ويتحمل مسئولية إخفاقات القلعة الحمراء لافتا إلى أن المالى ساليف كوليبالى لاعب مكسح.





قال شطة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": إقالة كارتيرون من تدريب الأهلى قرار صائب من جانب مجلس الإدارة لأنه مدرب ضعيف من خلال توظيف اللاعبين والاصابات التى يتحمل مسؤليتها لكون مدرب الاحمال تحت رقابته من خلال خبراته فضلا عن ضعف تدريبات حراس المرمى التى تسببت فى مشاكل عديدة لحراسة المرمى الى جانب الحمل الزائد على لاعبى الفريق الذى أدى إلى الإصابات.



