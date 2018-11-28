جامعة عين شمس تستقبل وفدا يضم 10 مؤسسات للتعليم العالي باليابان

استقبل د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وفدًا يضم 10 مؤسسات للتعليم العالي باليابان، وحضور سفير دولة اليابان، بحضور د. شريف قطب مدير مركز الابتكار وتطوير المشروعات بالجامعة، وكرم حجازي أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وقد أعرب د. عبد الناصر عن سعادته باستقبال جامعات (تسكوبا، طوكيو للعلوم والتكنولوجيا، فوكوى، كيوشو، طاكشوكو، توكاى، طوكيو، طوكيو للدراسات الأجنبية، سوكا، تشواو)، وذلك لبحث سبل دعم التعاون بين الجامعات المصرية واليابانية فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، وكذا عرض رؤية مصر فى تطوير التعليم العالى، تحت رعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة.
وأشار إلى اهتمام جامعة عين شمس بهذة الزيارة لما لها مردود ايجابيً لتطوير البرامج في مرحلة البكالوريوس وما بعدها لإتاحة تطبيق رؤية مصر المستقبلية فى مجال التعليم، وتحقيق استراتيجية الوزارة لرفع مستوى الخريجين للتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتطوير الجامعات المصرية، والإجراءات التشريعية التى اتخذتها مصر مؤخرا فى إطار تسهيل إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية، وكذلك للاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التعليم العالي ،إمكانية إنشاء درجات علمية مشتركة مع الجامعات المصرية، فضلا عن دراسة إمكانية إنشاء فرع للجامعة اليابانية داخل مصر.