جامعة عين شمس تستقبل وفدا يضم 10 مؤسسات للتعليم العالي باليابان

استقبل د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وفدًا يضم 10 مؤسسات للتعليم العالي باليابان، وحضور سفير دولة اليابان، بحضور د. شريف قطب مدير مركز الابتكار وتطوير المشروعات بالجامعة، وكرم حجازي أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث.





وقد أعرب د. عبد الناصر عن سعادته باستقبال جامعات (تسكوبا، طوكيو للعلوم والتكنولوجيا، فوكوى، كيوشو، طاكشوكو، توكاى، طوكيو، طوكيو للدراسات الأجنبية، سوكا، تشواو)، وذلك لبحث سبل دعم التعاون بين الجامعات المصرية واليابانية فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، وكذا عرض رؤية مصر فى تطوير التعليم العالى، تحت رعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة.



