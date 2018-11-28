ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة عين شمس تستقبل وفدا يضم 10 مؤسسات للتعليم العالي باليابان

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:01 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
استقبل د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وفدًا يضم 10 مؤسسات للتعليم العالي باليابان، وحضور سفير دولة اليابان، بحضور د. شريف قطب مدير مركز الابتكار وتطوير المشروعات بالجامعة، وكرم حجازي أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقد أعرب د. عبد الناصر عن سعادته باستقبال جامعات (تسكوبا، طوكيو للعلوم والتكنولوجيا، فوكوى، كيوشو، طاكشوكو، توكاى، طوكيو، طوكيو للدراسات الأجنبية، سوكا، تشواو)، وذلك لبحث سبل دعم التعاون بين الجامعات المصرية واليابانية فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، وكذا عرض رؤية مصر فى تطوير التعليم العالى، تحت رعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة.

وأشار إلى اهتمام جامعة عين شمس بهذة الزيارة لما لها مردود ايجابيً لتطوير البرامج في مرحلة البكالوريوس وما بعدها لإتاحة تطبيق رؤية مصر المستقبلية فى مجال التعليم، وتحقيق استراتيجية الوزارة لرفع مستوى الخريجين للتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتطوير الجامعات المصرية، والإجراءات التشريعية التى اتخذتها مصر مؤخرا فى إطار تسهيل إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية، وكذلك للاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التعليم العالي ،إمكانية إنشاء درجات علمية مشتركة مع الجامعات المصرية، فضلا عن دراسة إمكانية إنشاء فرع للجامعة اليابانية داخل مصر.
loading...

ترشيحاتنا

بورصة الدواجن.. الفراخ البيضاء تسجل 22 جنيها للكيلو

السويد تسجل أعلى نسبة انتحار في عام 2017.. والسبب في علم الغيب

الإسماعيلي يوجه رسالة نارية لـ عصام الحضري ويحيله للتحقيق

وكيل الأزهر السابق: أكل لحم القطط والكلاب حرام.. والإفتاء به فتنة

رئيس المترو يتفقد المراحل النهائية من أعمال تطوير محطة المرج الجديدة.. صور

بعد الانكسارأفريقيا وعربيا والخسائر محليا..هذا ما يحتاجه الأهلي للنهوض

تساؤلات حول إغلاق ياسمين صبري كل حساباتها في مواقع التواصل

نص رسالة محمد بن سلمان خلال توديع مصر.. فيديو

بالأرقام والأحداث.. نوفمبر الشهر الأسود فى تاريخ الأهلى

طبيب يصحح الصورة المغلوطة عن الأمراض النفسية..فيديو

مواجهة مصيرية لمحمد صلاح مع ليفربول امام سان جيرمان..اليوم

5 شواهد تهدد حصول الأهلي على لقب الدوري الموسم الحالي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

فيديو

تطوير العشوائيات: مشروعا المحروسة 1و2 مجهزان بشكل فندقي.. فيديو
تعرف على موعد انفراجة أزمة الفول.. فيديو
تجار: انخفاض كبير في أسعار البطاطس الفترة المقبلة..فيديو
سياسي: العلاقات المصرية السعودية يبنى عليها النظام الإقليمي العربي .. فيديو
طبيب يصحح الصورة المغلوطة عن الأمراض النفسية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟