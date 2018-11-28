لمرضي الضغط و العظام.. لابد من تناول لحم الأرنب

اكد الدكتور احمد صبري خبير التغذية، ان تناول لحم الأرنب يساعد على توازن ضغط الدم، لأنه لا يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، وتناوله في حالة الإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم يساعد على توازن الضغط، فيمكنك استبدال اللحوم الحمراء به.



وقدم فوائد تناول لحم الارنب في تصريح خاص لـ"صدي البلد":



-يفيد الأسنان

-يفيد العظام

-يفيد الجهاز العصبي

-يساعد علي تنمية القدرات الذهنية

-يعالج مرض الأنمينيا وفقر الدم



