من هو المدرب الأرجواني المرشح لقيادة الأهلي؟.. اسمه كارينو

يبحث النادي الأهلي عن مدير فني أجنبي منذ خسارته في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي أوائل الشهر الجاري، والتي كان من نتائجها هجوم كبير من جماهير النادي العريق على مجلس إدارته مما اضطر الإدارة إلى إقالة المدير الفني الفرنسي للأهلي باتريس كارتيرون.

وذكر الإعلامي هاني حتحوت في برنامجه الماتش المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المدرب الأرجواني جوزيه كارينيو مرشح لتدريب النادي الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة.



من هو؟ لكن من هو جوزيه كارينيو؟، وما هي إنجازاته الكروية التي رشحته لتدريب المارد الأحمر.

دانييل كارينيو من مواليد 1 مايو 1963 وهو لاعب كرة القدم السابق ومدرب حالي لنادي واندررز مونتيفيديو، حيث بدأ دانيال حياته الكروية كـ لاعب في نادي مونتيفيديو واندررز الاوروغوياني ثم انتقل في نهاية الثمانينات إلى نادي ناسيونال في الأوروجواي حيث حصل على كأس ليبرتادوريس لكرة القدم الوطنية وكأس القارات عام 1988، كلاعب.

مسيرته التدريبية وبدأ مسيرته في التدريب بنادي مونتيفيديو وندررز فاز بـ بطولة الدرجة الثانية عام 2000 ، وصعد بـ فريقه إلى الدرجة الأولى، في السنة التالية، حصل على بطاقة تؤهله للتصفيات المؤهلة لكأس ليبرتادوريس عام 2001، وفي عام 2002 إنتقل لتدريب نادي ناسيونال فحصل على لقب دوري الدرجة الأولى في الأوروجواي.

وفي عام 2004 ، قاد الجهاز الفني لـ ليجا دي كويتو الإكوادوري مع النادي الذي سبق أن لعب ضده في كأس ليبرتادوريس، وفي موسم 2005-2006 عاد إلى الأوروجواي لتدريب وندررز مونتيفيدو.