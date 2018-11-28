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حوادث

حكم تاريخى.. حبس وعزل رئيس جامعة دمنهور والأمين العام.. مستندات

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:10 م
عبيد-صالح-رئيس-جامعة-دمنهور
عبيد-صالح-رئيس-جامعة-دمنهور
جمالات الدمنهورى
قضت محكمة جنح بندر دمنهور برئاسة  المستشار محمود حجازي و بحضور الممثل عن النيابة المستشار محمد سلطان وسكرتارية محمد عبد العزيز حبس كل من "الدكتور عبيد عبد العاطي صالح رئيس جامعة دمنهور وعواطف عبد المنعم حسين أمين عام الجامعة "شهرين وكفالة ألف جنيه لكل منهما والعزل من الوظيفة وتعويض مؤقت 10001 جنيه والمصاريف والأتعاب.

الحكم صدر فى القضية رقم 6392 لسنة 2018 جنح بندر دمنهور المرفوعة من الأستاذ الدكتور فايزة محمود عبيد الله بكلية التجارة  تنفيذ حكم  لامتناعهما عن تنفيذ قرارات بأحقيتها فى التعيين استاذ بكلية التجارة بجامعة دمنهور وكذلك الحصول على اللقب العلمى

واكد المستشار محمد يسرى ساو المحامى بالنقض وكيل المدعية ان الحكم صادر بصحيح الاوراق والقانون ورد على ديكتاتورية الإدارة وإساءة استخدام السلطة وعدم الالتزام بالقانون .

وطالب وكيل المدعية  بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى ان يتدخل لغل يد رئيس جامعة دمنهور عن صدوره لقرارات باطلة تضر بأعضاء هيئة التدريس والطلاب ومستقبلهم.
حكم تاريخى.. حبس وعزل رئيس جامعة دمنهور والأمين العام.. مستندات
حكم تاريخى.. حبس وعزل رئيس جامعة دمنهور والأمين العام.. مستندات
حكم تاريخى.. حبس وعزل رئيس جامعة دمنهور والأمين العام.. مستندات
حكم تاريخى.. حبس وعزل رئيس جامعة دمنهور والأمين العام.. مستندات
حكم تاريخى.. حبس وعزل رئيس جامعة دمنهور والأمين العام.. مستندات
حكم تاريخى.. حبس وعزل رئيس جامعة دمنهور والأمين العام.. مستندات
حكم تاريخى.. حبس وعزل رئيس جامعة دمنهور والأمين العام.. مستندات
حكم تاريخى.. حبس وعزل رئيس جامعة دمنهور والأمين العام.. مستندات
حكم تاريخى.. حبس وعزل رئيس جامعة دمنهور والأمين العام.. مستندات
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