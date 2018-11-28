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بدء تحضيرات الدورة الثانية مهرجان "Spanish arab fashion" للموضة بأسبانيا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:21 م
بدء تحضيرات الدورة
بدء تحضيرات الدورة الثانية مهرجان "Spanish arab fashion"
آية التيجي
بدأت جمعية ''فن وثقافة بلا حدود'' الأسبانية، في التحضيرات الخاصة بالدورة الثانية من مهرجان"Spanish arab fashion "، بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى والتي أقيمت بملعب ''سنتياغو بيرنابيو'' بمدينة مدريد الاسبانية بحضور شخصيات عالمية بمجال السياسة، الموضة، الثقافة والفن.

الدورة القانية التي يحتضنها قصر ''فران نونيس'' التاريخي، يهدف إلى التعريف بآخر صيحات الموضة المتعلقة، وكذا الرفع من قيمة المنتج الثقافي الوطني في المحيط الأوربي.

وأكدت سمية أقبيب رئيسة مهرجان Spanish arab fashion ، علي أن اختيار قصر '' فران نونيس'' له رمزية تاريخية وحضارية كبرى ، ولأن غايتنا خلق صورة حضارية تمزج ما بين القفطان المغربي ،والأزياء العربية الجميلة لكل من "مصر و السعودية والأمارات و الكويت وسلطنة عُمان" التي أبدعتها أيادي أمهر الصناع التقليديين، والصناعة التقليدية الاسبانية والأوروبية التي يمثلها قصر '' فران نونيس''، الذي تعود زخرفته للقرن التاسع عشر ميلادي وهي زخرفة بالذهب والفضة والنحاس عدا عن الأروقة التي غطيت كلها بالحرير.

ولأجل إبراز هذه المعلمة المبهرة التي تحتضن الدورة الثانية من هذا الحدث العالمي الضخم أجرت مصممة الأزياء المغربية المقيمة بمدريد '' سمية نوفياس جلسة تصوير تم خلالها عرض فستان عرس بسيط وذلك لإبراز جمال قصر '' فران نونيس''؛ كما تم في نفس الجلسة التصويرية عرض القفطان المغربي من تصميم السيدة Shemao saida داخل هذا المكان المبهر لإثبات أن الحضارة ملتقى.
بدء تحضيرات الدورة الثانية مهرجان "Spanish arab fashion" للموضة بأسبانيا
بدء تحضيرات الدورة الثانية مهرجان "Spanish arab fashion" للموضة بأسبانيا
بدء تحضيرات الدورة الثانية مهرجان "Spanish arab fashion" للموضة بأسبانيا
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