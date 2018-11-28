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أخبار البلد

نقيب البيطريين يحذر من استمرار عمل الأطباء تحت تهديد سلاح الجزارين

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:22 م
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، بحماية أعضاء النقابة العاملين بالمجازر، لأنهم يحمون صحة المواطنين، من خلال منع تناول لحوم غير سليمة، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور الشرطة البيطرية بالمجازر، لمنع تكرار تلك الأعمال التى تهدد سلامة وصحة المواطنين، وحياة الأطباء البيطريين أثناء تأدية عملهم، لافتا إلى أن النقابة كلفت المستشار القانونى، بمتابعة سير القضية.

وأكد على دعم النقابة للطبيب البيطرى، حيث توجه على الفور الدكتور شرف الدين فيصل عضو مجلس النقابة، للطبيب المعتدى عليه، قائلا: سبق ورفعنا مذكرات لتأمين الأطباء البيطريين فى المجازر من أجل سلامتهم، وحماية وسلامة المواطنين لتوفير غذاء صحي آمن، وتعبنا كثيرا ما بين حالات قتل لحالات ضرب مباشر بالسكين، وإحداث إصابات خطيرة بالأطباء البيطريين، دون جدوى، وتلك الحادثة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة.

وحذر من استمرار تلك الاعتداءات، مؤكدا أنه ليس كل الأطباء البيطريين، سيكونوا قادرين على العمل تحت تهديد السلاح "السكين"، وإصدار قراره الطبى بعد الكشف على الذبائح بسهولة، مما يساعد على تمرير الأمراض للمواطنين.

وتابع نقيب البيطريين: لسنا عاجزين عن تأمين البيطريين، فى المجازر، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل قاطع لتلك المشكلة.

نقيب البيطريين يحذر من استمرار عمل الأطباء تحت تهديد سلاح الجزارين
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