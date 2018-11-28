وزير الإنتاج الحربي يكشف الاستعدادات النهائية لمعرض أيدكس



وأكمل " يشارك بالمعرض 37 شركة من 41 دولة بحضور 9 وزراء دفاع و7 رؤساء أركان و3 وزراء انتاج حربي من دول العالم".



وعلى صعيد آخر قال العصار إن جناح الدولة المصرية داخل المعرض ينال اهتماما كبيرا وسيظهر بصورة لائقة أمام الجميع ، ويشمل أفكار كافة المؤسسات المعنية بصناعة التسليح والصناعات الدفاعية.







قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي ، إن معرض "أيدكس"، خاص بالصناعات الدفاعية ، والاطلاع على أحدث وسائل التسليح والتكنولوجيا .وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية " دي ام سي "، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اتخذ قرار تنظيم المعرض للصناعات الدفاعية والعسكرية منذ العام الماضي .وأوضح أن القوات المسلحة المصرية ، ووزارة الإنتاج الحربي تبذلان مجهودا كبيرا من أجل خروج هذا المعرض بصورة مشرفة أمام العالم أجمع.وأكد أنه تم توجيه دعوات الحضور لمعرض "ايدكس" ، لوزراء دفاع وأركان حرب جيوش العالم ، مؤكدا أن هناك استجابة رائعة من الجميع.وأشار الى أن استجابة الشركات والدول لدعوات المشاركة تعكس القيمة الكبيرة للدولة المصرية أمام العالم .