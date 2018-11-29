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فن

شاهد.. جلسة تصوير شبابية لـ حنان مطاوع

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:26 ص
صدى البلد
سمر سعد
انتهت الفنانة حنان مطاوع، من جلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور حسين باشا، حيث ظهرت فيها بإطلالة شبابية وشعر أسود اللون.

من ناحية أخرى، اقتربت الفنانة حنان مطاوع على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى فيلمها الجديد "قابل للكسر"، حيث تقوم حاليًا بتصوير المشاهد الخارجية وتحديدا فى أحد كافيهات مصر الجديدة.

وتجسد حنان مطاوع شخصية فتاة أرستقراطية ومثقفة، وينتمي الفيلم إلى نوعية أفلام السينما المستقلة، والتى اعتاد المخرج أحمد رشوان على تقديمها للسينما.

وتدور أحداثه فى قصة بسيطة بعيدًا عن التعقيد عن حياة بنت ودخولها فى قصة حب.

ومن المتوقع أن يعرض الفيلم فى أكثر من مهرجان بعد الانتهاء منه وتجهيزه للعرض.

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