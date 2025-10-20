هنو يهنئ سلماوي لاختياره “شخصية العام الثقافية” بمعرض الشارقة

وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خالص التهنئة إلى الكاتب والمسرحي الكبير محمد سلماوي، بمناسبة اختياره “شخصية العام الثقافية” للدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، والتي أعلنت عنها هيئة الشارقة للكتاب، تقديرًا لمسيرته الأدبية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وإسهاماته الثرية في المسرح والرواية والعمل الثقافي العربي.

وأكد وزير الثقافة أن اختيار قامة مصرية رفيعة مثل محمد سلماوي لهذا اللقب الرفيع يُمثل تقديرًا مستحقًا لإبداعه المتميز ومكانته الفكرية والأدبية التي امتدت لتضيء المشهد الثقافي العربي والعالمي، مشيرًا إلى أن مصر كانت وما زالت زاخرة بالمبدعين الذين يُسهمون في ترسيخ مكانة الثقافة العربية على الساحة الدولية، وأن هذا التكريم يُعد فخرًا للثقافة المصرية التي لطالما أنجبت رموزًا أثّروا في الوجدان الإنساني عبر الأدب والفن والمسرح والفكر.

ويُعدّ محمد سلماوي أحد أبرز الأصوات الأدبية في مصر والعالم العربي، إذ شكّل بإبداعه الغزير وكتاباته المسرحية والروائية المتفرّدة علامة فارقة في الأدب العربي المعاصر، إلى جانب دوره المؤثر في دعم قضايا المثقفين العرب والنهوض بالمشهد الثقافي العربي.

وقد تُرجمت أعماله إلى عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والرومانية والهندية والأوردية، وعُرضت مسرحياته على مسارح فرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا، كما نالت رواياته اهتمام النقاد والقراء لما تحمله من عمق إنساني ورؤية فكرية تعكس واقع الإنسان العربي وتحولاته الاجتماعية.

ويمتلك سلماوي حضورًا فاعلًا في المشهد الثقافي المصري والعربي؛ إذ شغل منصب رئيس اتحاد كتاب مصر لأكثر من عشر سنوات،كما اختاره الأديب العالمي نجيب محفوظ ممثلًا شخصيًا عنه في مراسم تسليم جائزة نوبل للآداب في استوكهولم عام 1988.

ونال سلماوي خلال مسيرته عددًا من الأوسمة والتكريمات الدولية، منها وسام الفنون والآداب الفرنسي بدرجة فارس، ووسام الاستحقاق الإيطالي، ووسام التاج البلجيكي، وجائزة السلام الكبرى من السنغال، إلى جانب جائزة الدولة التقديرية وجائزة النيل في الآداب من جمهورية مصر العربية.

وأكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن تكريم الكاتب الكبير محمد سلماوي يُمثل امتدادًا لنهج الشارقة في الاحتفاء بالرموز الثقافية العربية التي أسهمت في صياغة الوعي الإنساني وتطوير المشهد الأدبي في المنطقة، مشيرًا إلى أن أعمال سلماوي المسرحية والروائية تركت بصمة عميقة في الثقافة العربية المعاصرة، وتجسد القيم التي يؤمن بها معرض الشارقة الدولي للكتاب، وهي أن الثقافة فعل تنويري ومسؤولية إنسانية مشتركة بين المبدع والمجتمع.

وأضاف العامري: “نحتفي هذا العام برمزٍ جمع بين الإبداع الأدبي والريادة الثقافية، وعبّر في أعماله عن قضايا الإنسان العربي بصدق وجمال وعمق، ليؤكد أن الثقافة العربية قادرة على مخاطبة العالم بلغة الفن والفكر والإنسانية.