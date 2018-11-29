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برلمان

رئيس صناعة النواب يحذر من كارثة تهدد نصف تعداد الشباب المصري

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:53 م
النائب فرج عامر
النائب فرج عامر
محمود فايد
حذر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، من خطورة ما كشفت عنه منظمة الصحة العالمية من أن معدل انتشار التدخين في مصر من أعلى المعدلات في منطقة شرق المتوسط، وعلى مستوى العالم.

ودعا النائب، في طلب إحاطة للحكومة، بحسب بيان، إلى ضرورة الحد من خطورة ظاهرة التدخين، خصوصًا بعد انتشارها بين تلاميذ التعليم قبل الجامعى وطلاب الجامعات.

وأشار إلى أن الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة في مصر، أكد أن المسوحات القومية في عام ٢٠١٧، كشفت أن حوالي ربع الشعب المصري من المستخدمين للتبغ بنسبة تصل لأكثر من ٢٢ %، وهذه النسبة ترتفع إلى ٤٣.٦% ؜ في الرجال كما يتعرض حوالي نصف الشباب المصري للتدخين السلبي في المنازل بنسبة ٤٨.٩%؜ وما يزيد عن الثلث ٣٦.٥%؜ في أماكن العمل.

وأكد النائب، أن ما تم الكشف عنه يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، خصوصا وأن التدخين يعد من عوامل الخطورة التي تسبب أمراض القلب والسكتة القلبية والسرطان وأمراض الرئة المزمنة إضافة إلى الأثر الاقتصادي المرتبط بتدخين التبغ الذي يعود بالضرر علي أسرة المدخن بل والمجتمع ككل.
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