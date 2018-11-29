رئيس صناعة النواب يحذر من كارثة تهدد نصف تعداد الشباب المصري

حذر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، من خطورة ما كشفت عنه منظمة الصحة العالمية من أن معدل انتشار التدخين في مصر من أعلى المعدلات في منطقة شرق المتوسط، وعلى مستوى العالم.





ودعا النائب، في طلب إحاطة للحكومة، بحسب بيان، إلى ضرورة الحد من خطورة ظاهرة التدخين، خصوصًا بعد انتشارها بين تلاميذ التعليم قبل الجامعى وطلاب الجامعات.





وأشار إلى أن الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة في مصر، أكد أن المسوحات القومية في عام ٢٠١٧، كشفت أن حوالي ربع الشعب المصري من المستخدمين للتبغ بنسبة تصل لأكثر من ٢٢ %، وهذه النسبة ترتفع إلى ٤٣.٦% ؜ في الرجال كما يتعرض حوالي نصف الشباب المصري للتدخين السلبي في المنازل بنسبة ٤٨.٩%؜ وما يزيد عن الثلث ٣٦.٥%؜ في أماكن العمل.



