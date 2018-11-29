ميركل: الغرب يعاقب روسيا دفاعا عن القانون الدولي

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أن الغرب يفرض عقوبات على روسيا دفاعا عن القانون الدولي، مُضيفة أنها ستناقش قضية بحر آزوف مع الرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة العشرين المقبلة.



وقالت في مؤتمر ألماني أوكراني في برلين "إننا لا نفرض العقوبات للعقوبات بل نفرض العقوبات لنوضح أن للدول حتى إن كانت أراضيها قريبة من روسيا الحق في التنمية".



وأضافت "تلك هي مبادئ القانون الدولي".



وطالب صقور في الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من العقوبات على روسيا بعد قيام موسكو باحتجاز ثلاث سفن أوكرانية في بحر آزوف لكن التكتل المنقسم بشأن التطور الجديد في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لن يتحرك سريعا، إذا تحرك أصلا، كما تقول مصادر دبلوماسية.