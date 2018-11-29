عبد المنعم فؤاد: البشر ليس لهم حكم في تقسيم المواريث وتعديل قانون الله

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية الوافدين الإسلامية بالأزهر، إن الله تعالى وضع قانون المواريث الخاصة من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وقد حكم وعدل في هذه القضية مسبقا.



وأوضح فؤاد خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي مصطفي بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن البشر ليس لهم حكم في تقسيم المواريث أو التعديل في قوانين الله.



وأشار عميد كلية الوافدين، إلي أن تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي الخاصة بالمواريث في تونس والمساواة بين الرجل والمرأة تتحدث عن حق وليس فرضا، مؤكدا أن الله أرحم وأعدل لابن آدم أكثر من والديه.