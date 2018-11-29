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رياضة

مرتبط ٢٠٠٠ لليد بالأهلي يفوز على سموحة في الدوري

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:29 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
حقق فريق مرتبط كرة اليد مواليد ٢٠٠٠ بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًا على حساب نظيره، فريق سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة. وقدم خلالها اللاعبون عرضًا قويًا، تحت قيادة محمد يحيى مدرب الفريق. ونجحوا في إنهاء المباراة لصالح الأهلي بنتيجة ٢٣-١٦.
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