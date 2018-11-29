إسلام عيسى يضيف ثاني أهداف المصري في مرمى إنبي .. فيديو

أضاف إسلام عيسى الهدف الثاني لفريق المصرى البورسعيدى فى مرمى إنبي بالدقيقة 61 بعدما تلقى تمريرة عرضية سددها فى شباك الحارس فى المباراة المقامة حاليا على ملعب إستاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة السابعة بالدورى الممتاز.



وتلقى اللاعب النيجيرى أوداه مارشال فى الدقيقة الثالثة تمريرة زميله حمدى فتحى فى الفريق البترولى سدد الكرة لتسكن شباك حارس مرمى الفريق البورسعيدى.



وكثف فريق المصرى هجماته رغبة فى إدراك التعادل وحصل عبدالناصر دى ماريا على ركلة حرة سددها حجاج عويس قوية يتصدى لها حارس الفريق البترولى وألغى طارق مجدى حكم اللقاء هدفا لفريق النادى المصرى بداعى التسلل وأهدر محمود وادى هدف التعادل للفريق البورسعيدى فى الدقيقة 35.



وفى الدقيقة 42 منح طارق مجدى حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح أحمد جمعة مهاجم المصرى البورسعيدى عقب سقوطه وتعرضه للعرقلة من جانب محمود جاد حارس إنبى سددها نفس اللاعب فى الشباك محرزا هدف التعادل .

