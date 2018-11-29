أستاذ بالأزهر: قانون المساواة في الميراث يشعل الفتنة في بيوت المسلمين

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية الوافدين للعلوم الإسلامية بجامعة الأزهر، إن تطبيق قانون المساواة في الميراث والذي نفذته دولة تونس سيشعل نار الفتنة في بيوت المسلمين.



وأكد خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن من أقر بصحة قانون تونس بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في المواريث، خالف القرآن وقرار الله تبارك وتعالى والسنة وخالف إجماع الأمة ويجب أن يتم تسديد النصيحة له.



وضرب فؤاد، مثالا، أن الأخت ستطالب أخاها في حال صدور قانون بمساواة الرجل والمرأة في الميراث بالحصول على باقي حقها بعد صدوره مما سيؤدي إلى خلافات أسرية.



وأشار إلى أن أي اختلاف في قضية خريطة الميراث في أي جانب من جوانبها يؤدي إلى خلل في المسألة من أولها إلى آخرها لأنها دقة قرآنية وفريضة من الله، والله سبحانه وتعالى عليم وحكيم.