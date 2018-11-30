نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

حرص عدد كبير من نجوم الفن علي مشاركة الفنان صلاح عبد الله الاحتفال بزفاف كريمته "شروق"، علي رجل الأعمال "عمرو فتحي أباظة"، داخل أحد فنادق القاهرة.





كان ضمن الحضور من نجوم الفن أحمد السقا، خالد زكي، أحمد آدم، المخرج رامي عادل إمام، محمد عادل إمام، فتحي عبد الوهاب والمخرج أحمد شفيق، هاني رمزي وحرمه، المخرج خالد جلال، والمنتح صادق الصباح ونجله أنور، فيفي عبده، دينا فؤاد، المنتج محمد فوزي وحرمه وفاء عامر، شريف سلامة وحرمه داليا مصطفي، الاستايلست عماد عبد آلله ومنال سلامة وانجي علي ولقاء سويدان وسهر الصايغ.





كما شارك الفنانون هبة مجدي ونسرين أمين، منة فضالي، محمد رياض وحرمه رانيا محمود ياسين، عمرو محمود ياسين، ومن نجوم مسرح مصر علي ربيع ومصطفي خاطر ومحمد أنور وبسيط بالإضافة إلى سليمان عيد ومي كساب وهبة عبد الحكيم والمحامي بالنقض أشرف عبد العزيز وحرمه وهاني رمزي وحسن الرداد.





وغيرهم من أصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الرقص علي أغاني النجوم حكيم وإيهاب توفيق وهشام عباس.



