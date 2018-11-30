الشرطة البريطانية "تدهس" لصوص الدراجات النارية

مع الانتشار الواسع للسارقين على الدراجات النارية في العاصمة البريطانية لندن والعديد من المدن الأخرى لتصبح ظاهرة، لجأت الشرطة البريطانية إلى وسيلة أكثر عنفا لوقف انتشار هذه الظاهرة.









وبحسب التليفزيون الفرنسي، فإن السرقة باستخدام الدراجات النارية باتت تشكل ظاهرة في بريطانيا، وتقلق السلطات البريطانية، ومع صعوبة مطاردة هؤلاء اللصوص، عمدت الشرطة إلى وسيلة أكثر عنفا، وهي صدم اللصوص خلال المطاردة.



يلفت التليفزيون إلى أن الشرطة سمحت بصدم هؤلاء اللصوص خلال مطاردتهم، قد تسبب في بعض الحالات إصابات خطيرة وربما قاتلة، في محاولة لتوصيل رسالة قوية لكل لص يلجأ إلى السرقة باستخدام الدراجات النارية.



وأشار التليفزيون إلى أن السلطات استحدثت فريق جديد أطلقت عليه اسم "تاكتيكال كونتاكت" (تواصل تكتيكي) للقيام بعمليات الصدم.



يعلق الضابط في هذا الفريق، توني ماك جوفيرن:" أنه قرار صعب اتخاذه، لكن عندما لا يكون لديك أي خيار أخر سوى هذه الطريقة.



يشير الضابط إلى أن السرقة بواسطة الدراجات البخارية تلقى انتشارا واسعا في بريطانيا، حيث يستهدف هؤلاء اللصوص حاملي الهواتف الذكية في أيديهم.



ومنذ تطبيق طريقة صدم لصوص خلال مطاردتهم، انخفض معدل السرقة باستخدام الدراجات البخارية بمعدل 36%، لينخفض العدد من 19 ألف حالة سرقة إلى 12 ألف حالة.



لكن هذه الطريقة تلقى امتعاضا واسعا من محامين وذلك بسبب مخاوف من الإصابات الخطيرة والقاتلة التي قد تقع للصوص المطاردين.

