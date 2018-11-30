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رياضة

مجلس المصري يتراجع ويقرر استمرار مصطفى يونس مديرًا فنيًا للفريق

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:48 ص
صدى البلد
نور عادل - محمد الغزاوي
قرر مجلس ادارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية استمرار مصطفى يونس على منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي.

وأكد سمير حلبية على أنه انهى اتفاقه مع مصطفى يونس على أن يستمر مع النادي المصري خاصة بعدما نجح في ان يفوز على فريق انبي ليلة أمس الخميس.

واتفق مصطفى يونس مع مجلس ادارة المصري على ان يستمر في عمله الإعلامي بشكل طبيعي مادام هذا الأمر لا يعارض عمله الفني بالنادي البورسعيدي.

وتراجع فريق المصري البورسعيدي عن اتمام التعاقد مع أحد المدربين البرازيليين، وذلك بعدما وضع أعضاء المجلس الثقة في مصطفى يونس.
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