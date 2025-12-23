قائد الجيش اللبناني: نعمل على بسط السيطرة في الجنوب رغم امكانياتنا المتواضعة

أكد قائد الجيش اللبناني، أن إسرائيل تقود محاولات تضليل تهدف إلى التشكيك بأداء الجيش وعقيدته العسكرية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال قائد الجيش اللبناني:" نعمل على بسط السيطرة في جنوب لبنان رغم الامكانيات العسكرية المتواضعة لقوات الجيش".



وأضاف قائد الجيش اللبناني:" نطمح إلى تعزيز قدرات الجيش لكي يصبح الحامي والضامن لأمن اللبنانيين".

وتابع قائد الجيش اللبناني:" نحن بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة الانتشار في الجنوب".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرئايلي، أمس، أن الجيش استهدف عناصر تابعة لحزب الله في صيدا جنوبي لبنان.. وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.



يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، إلا أن القوات الإسرائيلية تواصل انتهاكه بشكل شبه يومي من خلال شن غارات جوية وعمليات برية في جنوب لبنان.