الأمن الروسي يعلن تصفية 3 مسلحين متطرفين بالقوقاز

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي تصفية 3 مسلحين متطرفين في منطقة (مايسكي) بإقليم (كبردينو - بلقاريا) بمنطقة القوقاز.



وذكر مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - أنه بالتعاون مع الشرطة في منطقة (مايسكي) بإقليم كبردينو - بلقاريا، تم إيقاف أنشطة أعضاء خلية متطرفة خططت لقتل ضباط إنفاذ القانون ورجال أعمال كبار في المنطقة.



وأضاف أنه خلال محاولة اعتقال أعضاء هذه الخلية، أبدى رجال العصابة المتطرفة مقاومة مسلحة، ونتيجة لذلك، تمت تصفية 3 منهم، واعتقال رابع، ومصادرة أسلحة تم ضبطها معهم ووسائل تدمير.



وأوضح المركز أن المسلحين الثلاثة الذين تمت تصفيتهم هم من سكان كبردينو - بلقاريا وتتراوح أعمارهم بين 20 و 31 سنة، وكانوا قد أدينوا في السابق بجرائم جنائية عادية وقضوا عقوبتهم في السجون، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في عامي 2017-2018.