ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الأمن الروسي يعلن تصفية 3 مسلحين متطرفين بالقوقاز

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:49 م
الأمن الروسي
الأمن الروسي
أ ش أ
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي تصفية 3 مسلحين متطرفين في منطقة (مايسكي) بإقليم (كبردينو - بلقاريا) بمنطقة القوقاز.

وذكر مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - أنه بالتعاون مع الشرطة في منطقة (مايسكي) بإقليم كبردينو - بلقاريا، تم إيقاف أنشطة أعضاء خلية متطرفة خططت لقتل ضباط إنفاذ القانون ورجال أعمال كبار في المنطقة.

وأضاف أنه خلال محاولة اعتقال أعضاء هذه الخلية، أبدى رجال العصابة المتطرفة مقاومة مسلحة، ونتيجة لذلك، تمت تصفية 3 منهم، واعتقال رابع، ومصادرة أسلحة تم ضبطها معهم ووسائل تدمير.

وأوضح المركز أن المسلحين الثلاثة الذين تمت تصفيتهم هم من سكان كبردينو - بلقاريا وتتراوح أعمارهم بين 20 و 31 سنة، وكانوا قد أدينوا في السابق بجرائم جنائية عادية وقضوا عقوبتهم في السجون، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في عامي 2017-2018.
loading...

ترشيحاتنا

العصار: 10 وزارات دفاع على مستوى العالم يشاركون بعرض ايديكس 2018

عبد المنعم مطر يطالب المالية بتفعيل حافز الإنجاز للموظفين بالضرائب لزيادة الحصيلة

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بـ قها

اللواء طارق زغلول يكشف عن استرايجية القوات المسلحة في التسليح..فيديو

قصر الأشباح قيمته 40 مليون جنيه وصاحبه صديق رئيس وزراء زيمبابوي السابق.. صور

اتحاد الكرة : ندعم المغرب في استضافة أمم أفريقيا 2019

الأهلي يذبح عجلا لفك النحس.. يتصدر عناوين الصحف اليوم

القوات المسلحة: الإفراج المؤقت لـ227 مشحونة للأسلحة المشاركة بأيديكس 2018.. فيديو

الأشعة تكشف حجم إصابة مدافع الأهلي

فستان رانيا يوسف بختام القاهرة السينمائي يتصدر جوجل

موقع إسرائيلى: المناورات البحرية بين مصر وقبرص واليونان تشعل تركيا

حكايات المظاليم.. مدرب الفيوم يغادر الملعب بسبب طارق السيد.. وكمونة يتراجع عن الاستقالة بالمحلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام مهرجان القاهرة: فيفي وشيرين الأسوأ.. والأسود موضة النجمات

وزير الرياضة يداعب النشء ويقبل يد طفلة أثناء جولته بنادي العلوم..صور

١٣٠٠ من السيدات والفتيات وأسرهن يشاركن بماراثون واجهة مصر..صور

منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير

إطلالات النجمات باللون الذهبي فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

طارق زغلول: مصر تسعى للاعتماد على نفسها في تصنيع الأجهزة والمعدات العسكرية
التراس: تلقينا عروضا كثيرة من دول ترغب في تصنيع أسلحة مشتركة بمصر..فيديو
التراس: حريصون على متابعة تصنيع أحدث وسائل الدفاع بالعالم..فيديو
القوات المسلحة: الإفراج المؤقت لـ227 مشحونة للأسلحة المشاركة بأيديكس 2018.. فيديو
العصار: 10 وزارات دفاع على مستوى العالم يشاركون بعرض ايديكس 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟