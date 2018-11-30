قرار عاجل من اليابان بشأن الرئيس السابق لشركة نيسان

قررت محكمة يابانية اليوم الجمعة، الموافقة على طلب الادعاء بتمديد إيقاف كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان حتى يوم 10 ديسمبر المقبل، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية.



وبحسب قناة "فرانس 24" الفرنسية، فإنه بموجب القرار كون بالإمكان الإبقاء على غصن موقوفا لمدة عشرة أيام إضافية، قبل أن تقرر النيابة العامة ما إذا كانت ستوجه له اتهامات بعدم التصريح عن راتبه كاملا للتهرب من الضرائب، أو الإفراج عنه.



وأضافت أن المحققين قد يوجهون تهما إضافية لغصن وتمديد طلب التوقيف 22 يوما عن كل تهمة.



وكان غصن عملاق صناعة السيارات البالغ 64 عاما ورئيس تحالف نيسان ورينو وميتسوبيشي قد تم إيقافه في 19 نوفمبر الجاري، وتم تمديد فترة احتجازه مرتين.



ويواجه غصن عددا من التهم منها إخفاء أموال وعائدات تلقاها أثناء ترؤسه مجلس إدارة نيسان والتحالف بين نيسان وميتسوبيشي ورينو، إلا أنه ينفي تماما تلك التهم.