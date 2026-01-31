سعر الدولار في البنوك اليوم 31-1-2026

يستمر ثبات سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع أول تعاملات اليوم السبت الموافق 31-1-2026 في السوق الرسمية لتداول العملة.

الدولار ثابت

وأظهر سعر الدولار ثباتًا على مدار الـ4 أيام الماضية منذ آخر تداول له منذ الأربعاء الماضي.

لماذا استقر سعر الدولار

مع انتهاء تداولات سعر الدولار في البنوك المصرية منذ الأربعاء الماضي؛ اعلن البنك المركزي المصري تعطل العمل في الجهاز المصرفي اعتباراَ من الخميس الماضي حتي مساء اليوم السبت بمناسبة احتفالات ثورة 25 يناير 2011 و عيد الشرطة المصرية بالإضافة إلي مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك.

تحركات الدولار

وعلى مدار الأسبوع الجاري فقد سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار 18 قرشًا في المتوسط حتى الأربعاء الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.78 جنيه للشراء و 46.88 جنيه للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية"

ووصل سعر ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46,84 جنيه للشراء و 46,88 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، التعمير والإسكان، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، البركة".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول،المصرف المتحد، ميد بنك".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.87 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB،المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و47.1 جنيه للبيع في بنك نكست.

أعلي سعر دولار

وبلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47,03 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.02 جنيه للشراء و 46.12 جنيه للبيغ في بنك القاهرة الحكومي.