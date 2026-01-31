رئيس بورفؤاد : كل الدعم لتسويق منتجات شباب المستثمرين

أكد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، حرص المدينة على دعم وتمكين الشباب اقتصاديًا، تنفيذًا لتكليفات اللواء حبشي محافظ بورسعيد بتعزيز ثقافة العمل الحر وتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الداعمة للقطاع السياحي.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي ان الأجهزة المعنية لا تتاخر عن تقديم كافة اوجه الدعم لشباب المستثمرين من اجل النهوض بمشروعاتهم الصغيرة وفتح المجالات امامهم لتسويق منتجاتهم المتميزة .

تحت شعار "صنع في مصر" لتدعيم القطاع السياحي

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم شباب بورفؤاد وتشجيعهم على العمل والإنتاج، مشيرًا إلى أن مشروعات "صنع في مصر" تمثل نموذجًا عمليًا لمشروعات صغيرة ناجحة تفتح آفاقًا جديدة للتنمية المحلية وتساهم فى تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورفؤاد أمام زائريها.

وفي السياق ذاته شهدت مدينة بورفؤاد خلال عطلة نهاية الاسبوع توافد العديد من رحلات اليوم الواحد لزيارة معالم مدينة بورفؤاد التاريخية بالإضافة إلى زيارة جبال الملح بملاحات مدينة بورفؤاد وزيارة فيلا الرئيس الراحل أنور السادات وإلتقاط الصور التذكارية وسط فيلات هيئة قناة السويس ذات الطابع الفرنسي القديم وزيارة المجمع الإسلامي بمدخل مدينة بورفؤاد وميدان الملك فؤاد.

كما أكد الدكتور إسلام بهنساوي بأنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بغرفة عمليات مدينة بورفؤاد فضلاً عن قيام الأجهزة التنفيذية بالمدينة تكثيف حملات النظافة بأنحاء المدينة والحدائق العامة والمتنزهات للحفاظ على المظهر الجمالي.

كما أكد رئيس مدينة بورفؤاد بأن غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين، مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين .

وأشاد مواطنو المدينة وزائريها بأعمال التطوير، التي جرت مؤخراً بما يتناسب مع الموقع الجغرافي ويعمل على تسويق المنطقة سياحيا، وايضا عكس الطابع الجمالي والطابع التاريخي الذي تتميز به مدينة بورفؤاد.





وأكد عدد كبير من المواطنين و زوار المحافظة على التغيير والطفرة الحقيقة التي جرت على أرض بورسعيد، و ظهروها بشكل حضاري وجمالي يعكس جهود الأجهزة التنفيذية و اهتمام القيادة السياسية بمحافظة بورسعيد،