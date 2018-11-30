ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مطار الغردقة يستقبل رحلة تسويقية للمدن السياحية قادمة من رومانيا.. صور

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:35 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
استقبل اليوم مطار الغردقة الدولي رحلة رقم BUR507 التابعة لشركة AIR BUCHAREST الرومانية قادمة من مطار اوتبيني بمدينة بوخارست على متنها 148 راكبا من رؤساء الشركات السياحية الرومانية بهدف عمل رحلة تسويقية للمدن السياحية المصرية من بينها مدينتى الغردقة وشرم الشيخ وذلك بحضور عدد من قيادات المطار.

صرح الطيار طارق فوزى رئيس الشركة المصرية للمطارات، أنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياة وهو تقليد متبع بمثابة الترحيب والاحتفال بالوصول بأول رحلة الى المطار وتم تخصيص فريق من العلاقات العامة من الشركه المصريه للمطارات لتسهيل إجراءات وصول الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم والتي قامت باستقبالهم بباقات من الورود.

ومن المقرر أن تستغرق الرحلة أربعة أيام في مدينة الغردقة بين منتجعات وفنادق المدينة بهدف التسويق وسيغادرون الغردقة إلى مدينة شرم الشيخ لاستكمال الجولة السياحية والاستمتاع بالمناطق الخلابة بالمدن السياحية المصرية وذلك ياتى فى إطار الترويج وتشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
مطار الغردقة يستقبل رحلة تسويقية للمدن السياحية قادمة من رومانيا.. صور
مطار الغردقة يستقبل رحلة تسويقية للمدن السياحية قادمة من رومانيا.. صور
مطار الغردقة يستقبل رحلة تسويقية للمدن السياحية قادمة من رومانيا.. صور
مطار الغردقة يستقبل رحلة تسويقية للمدن السياحية قادمة من رومانيا.. صور
مطار الغردقة يستقبل رحلة تسويقية للمدن السياحية قادمة من رومانيا.. صور
مطار الغردقة يستقبل رحلة تسويقية للمدن السياحية قادمة من رومانيا.. صور
مطار الغردقة يستقبل رحلة تسويقية للمدن السياحية قادمة من رومانيا.. صور
loading...

ترشيحاتنا

بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري.. فيديو

تعرفي على كيفية التعامل مع المدير المتحرش.. فيديو

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري بكأس زايد

بسعر 220 ألف جنيه.. طرح عقار جديد لعلاج السرطان نهائيا قريبا

لمصابى الأورام الليفية.. احذر تناول هذه الأطعمة

قصة أخطر امبراطور للمخدرات غير ملامحه لتضليل الشرطة..صور

اعتقال صحفي فرنسي في بلجيكا أثناء تغطية احتجاجات السترات الصفراء

تركيا تتجه لإنتاج 251 دبابة من طراز Altay MBT.. صور

شاهد.. كر وفر بين الشرطة ومتظاهري السترات الصفراء في بروكسل

وقف مدرس عن العمل تحرش بتلميذة في الاقصر

إطلالات النجمات باللون الذهبي فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

اتحاد الكرة : ندعم المغرب في استضافة أمم أفريقيا 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة صادمة لمعطف ميلانيا ترامب خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد.. صور

ختام مهرجان القاهرة: فيفي وشيرين الأسوأ.. والأسود موضة النجمات

وزير الرياضة يداعب النشء ويقبل يد طفلة أثناء جولته بنادي العلوم..صور

١٣٠٠ من السيدات والفتيات وأسرهن يشاركن بماراثون واجهة مصر..صور

منى زكي بحذاء غريب فى أحدث جلسة تصوير

فيديو

طارق زغلول: مصر تسعى للاعتماد على نفسها في تصنيع الأجهزة والمعدات العسكرية
التراس: تلقينا عروضا كثيرة من دول ترغب في تصنيع أسلحة مشتركة بمصر..فيديو
التراس: حريصون على متابعة تصنيع أحدث وسائل الدفاع بالعالم..فيديو
القوات المسلحة: الإفراج المؤقت لـ227 مشحونة للأسلحة المشاركة بأيديكس 2018.. فيديو
العصار: 10 وزارات دفاع على مستوى العالم يشاركون بعرض ايديكس 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟