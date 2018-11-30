ألمانيا تستبعد وجود شبهة جنائية وراء تعطل طائرة ميركل

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن القوات الجوية الألمانية استبعادها وجود سبب جنائي وراء خلل تسبب بهبوط مفاجئ للطائرة التي كانت تقل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.



وأوضحت القناة أن المحققين يبحثون عن سبب جنائي وراء تعطل طائرة ميركل، رغم أن المصادر أضافت أن المحققين عادة ما يبحثون في كل الاتجاهات بعد أي حادث من هذا النوع.



وكانت ميركل في طريقها من ألمانيا إلى القمة عندما اضطرت الطائرة الحكومية إيرباص إيه 340 للهبوط في مطار كولونيا بون في وقت متأخر أمس الخميس.



وقالت مجلة "دير شبيجل" إن نظام الاتصالات في الطائرة تعطل تماما، ما أجبر الطاقم على الهبوط باستخدام هاتف متصل بالقمر الاصطناعي على متن الطائرة.



في غضون ذلك، أقلعت اليوم الجمعة طائرة تابعة لشركة الطيران الإسبانية "إيبيريا" تقل ميركل من مدريد متوجهة إلى بوينس آيرس، حيث ستنضم المستشارة الألمانية إلى قمة مجموعة العشرين.