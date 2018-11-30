شاهد... صورة جماعية لقادة مجموعة العشرين قبيل انعقاد القمة

اصطف قادة مجموعة دول العشرين لالتقاط صورة تذكارية قبيل انعقاد القمة بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.



وحصل زعماء أكبر اقتصادات العالم على أوشحة من صوف الألبكة وأساور فضية ونبيذ من منطقة مندوزا وشاي من منطقة باتاجونيا لدى وصولهم لمدينة بوينس أيرس عاصمة الأرجنتين أمس الخميس استعدادا لقمة مجموعة العشرين.



ويشارك زعماء مجموعة الدول العشرين في القمة التي تنطلق اليوم الجمعة وتستمر يومين وتخيم عليها خلافات كبيرة في قضايا من بينها التجارة والهجرة وتغير المناخ.