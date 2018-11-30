انطلاق أعمال قمة العشرين في الأرجنتين

بدأت منذ قليل أعمال قمة مجموعة العشرين الكبار التي تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على مدار اليوم الجمعة وغدًا السبت.



وحصل زعماء أكبر اقتصادات العالم على أوشحة من صوف الألبكة وأساور فضية ونبيذ من منطقة مندوزا وشاي من منطقة باتاجونيا لدى وصولهم لمدينة بوينس أيرس عاصمة الأرجنتين أمس الخميس استعدادا لقمة مجموعة العشرين.



ويشارك زعماء مجموعة الدول العشرين في القمة التي تنطلق اليوم الجمعة وتستمر يومين وتخيم عليها خلافات كبيرة في قضايا من بينها التجارة والهجرة وتغير المناخ.