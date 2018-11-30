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محافظات

أوقاف الوادي: توزيع 500 شنطة غذائية على الحالات الأولى بالرعاية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:17 م
أوقاف الوادي : توزع
أوقاف الوادي : توزع 500 شنطة غذائية
منصور ابوالعلمين
أعلن الدكتور محمد محمود بخيت، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، توزيع كميات من السلع الغذائية الأساسية على الحالات الأولى بالرعاية والحالات المستحقة بقرى الأربعين والثمانين، بإجمالي 500 شنطة سلع غذائية.

أوضح بخيت أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة الاهتمام بالقرى البعيدة والحالات المستحقة بها، وكذلك في إطار استكمال الدور الخدمي والمجتمعي للمديرية بجانب الدور الدعوي بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وأشار بخيت إلى أنه تم الانتهاء من فرش مسجد ناصر، مؤكدا أنه سوف يتم استكمال فرش جميع المساجد بمختلف مراكز المحافظة.
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