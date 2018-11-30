15 دقيقة .. الزمالك يستحوذ والاتحاد يشكل خطورة وجنش يتصدى لـ سيسيه

استحوذ فريق الزمالك على مجريات اللعب أمام الاتحاد السكندري، فيما شكل زعيم الثغر خطورة على مرمى جنش ونجح الحارس الدولى فى التصدى لهجمة رزاق سيسيه بعد مرور 15 دقيقة في مباراة الإياب المقامة حاليا بدور الـ 16 للبطولة العربية كأس زايد للأندية على ملعب استاد بتروسبورت.



بدأ اللقاء بمحاولة لاعبي الفريقين فرض السيطرة على منتصف الملعب ومرر يوسف أوباما كرة عرضية تمر من تحت أقدام كاسونجو وسدد كهربا كرة قوية داخل منطقة الجزاء تصطدم بأقدام مدافعى سيد البلد وتخرج الى ضربة ركنية.



ونجح الهانى سليمان حارس الإتحاد فى امساك الكرة بيده فى الدقيقة الرابعة قبل أن تصل الى قدم يوسف أوباما وأنقذ جنش حارس الزمالك مرماه من فرصة حقيقية لزعيم الثغر بعدما تلقى رزاق سيسيه فى الدقيقة الخامسة وتصدى للكرة وأمسك بها.



وشهد اللقاء استحواذ الفارس الأبيض على الكرة إلا أن لاعبو سيد البلد شكلوا خطورة لدى الهجمات المرتدة على دفاعات الأبيض ووضح مدى تأثر القلعة البيضاء بغياب طارق حامد فى منتصف الملعب.



ودفع السويسرى كريستيان جروس مدرب الفارس الأبيض على النحو التالي: محمود جنش في حراسة المرمي وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز بخط الدفاع ومحمود عبدالمنعم كهربا ومحمود عبد العزيز وفرجاني ساسي وابراهيم حسن بخط الوسط والثنائى كابونجو كاسونجو ويوسف أوباما بخط الهجوم.