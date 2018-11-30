ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

مصرية وإسبانية وسويدية وأمريكية.. بعثات الآثار تبحث عن كنوز أسوان.. صور

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:56 م
صدى البلد
علاء المنياوي
تشهد محافظة أسوان تواجد العديد من البعثات الأثرية المصرية والأجنبية، التي تعمل في عدة مناطق ومواقع، وأسفر عملها عن العديد من النتائج والاكتشافات الأثرية المهمة، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز تلك البعثات طبقا لبيانات وزارة الأثار.

بعثة الإدارة العامة للآثار الغارقة برئاسة محمد مصطفي، أسفرت أعمال المسح عن رسم خريطة تتضمن عددًا من المواقع ذات الأهمية الأثرية مثل الموقع الموجود أسفل معبد خنوم، و الموقع الموجود أسفل فندق كتراكت، وموقع مقابرالنبلاء، وموقع الجزر الوسطي.

وعثر أسفل معبد خنوم على بعض الكتل من الحجر الرملي تحمل نقوشًا هيروغليفية تمثل على الأرجح أجزاء من شرفة المعبد التي انهارت في وقت سابق، وانتشلت البعثة واحدة من هذه الكتل.

أما أسفل فندق كتراكت فعثر على مجموعة من الأساطين مختلفة الحجم، وكتل من الجرانيت مختلفة الأشكال والأحجام تحمل جميعها علامات التحجير. كما عثر بموقع مقابر النبلاء على بعض اللقى الفخارية ومجموعة من كتل الجرانيت.

كذلك عثر بين الجزر التي تعترض مجرى النيل أمام مرسى الأهالي على كسرات فخارية معظمها من أدوات المائدة التي ترجع للعصرين الروماني والبيزنطي؛ مما قد يشير إلى وجود حطام سفينة غارقة كانت تضم تلك الأدوات التي استخدمها البحارة.

وهناك بعثة وزارة الآثار التي تقوم برئاسة سيد أحمد علي الراوي،بأعمال حفائر في تل آثار بمنطقة الأغاخان،ومن أهم اكتشافاتها موقع قرب ضريح الأغاخان بغرب أسوان يحتوي على 10 مقابر ترجع للعصر المتأخر.

ويعد هذا الموقع امتدادًا لجبانة غرب أسوان التي كانت مخصصة لحكام مدينة أسوان خلال عصور الدولة القديمة والوسطى والحديثة.

وتتماثل المقابر الكتشفة في تصميمها المعماري،فكل منها يحتوي على درجات سلم منحوتة في الصخر تؤدي إلى مدخل المقبرة ومنه إلى غرف بسيطة عثر بداخلها على عدد من التوابيت والمومياوات.

وبعثة المجلس القومي الإسباني وهي بعثة مشتركة (مصر - اسبانيا)،وتقوم بأعمال الحفائر في تل ذراع أبو النجا برئاسة Jose Galan.

وكشفت البعثة عن محتويات المقبرة رقم 157 التي تخص المدعو "أو سرحات" قاضي مدينة طيبة إبان عصر الأسرة الثامنة عشرة.

المقبرة معروفة بالفعل منذ منتصف القرن الماضي، ولكن هذه أول مرة يتم عمل حفائر بها، حيث كشف عن ستة توابيت بداخلها مومياوات في حالة جيدة وعدد كبير من الأواني والبقايا الآدمية، والمقبرة مكونة من غرفتين وبئر بعمق سبعة أمتار تم العثور بداخله على حوالي ألف وأربعمائة أوشابتي،وما زالت أعمال الحفائر مستمرة.

وبعثة جامعـة جيان الإسبانية المشتركة (مصر - اسبانيا)،وتقوم بأعمال حفائر برئاسة Alejandro Jimenez Serrono،وتعمل في تل آثار بمنطقة قبة الهواء.

واكتشفت البعثة غرفة دفن كاملة لشقيق أحد أهم حكام جزيرة إلفنتين ترجع إلى عصر الأسرة الثانية عشرة.

وعثر داخل غرفة الدفن على مومياء في حالة جيدة من الحفظ ومغطاة بكارتوناج ملون مع قناع وقلادة.

وحوت المقبرة أيضًا الأثاث الجنائزي للمتوفى،ومنه آنية فخارية، وتابوت داخلي وآخر خارجي من خشب الأرز، بالإضافة إلي مجموعة من النماذج الخشبية لقوارب جنائزية،كما صورت على جدران المقبرة مناظر تمثل الحياة اليومية.

وبعثة جامعة لوند السويدية المشتركة مع مصر،وتعمل في الحفائر برئاسة Maria Nilsson في جبل السلسلة

وكشفت البعثة عن 12 مقبرة من عصر الأسرة الثامنة عشرة وبالتحديد ما بين فترتي حكم الملك تحتمس الثالث وأمنحتب الثاني.

وعثر داخل هذه المقابر على بقايا هياكل عظمية، وأجزاء من توابيت حجرية وفخارية، وتمائم، وجعارين، ورفات حيوانية حيث أن بعض هذه المقابر استخدم كدفنات للحيوانات.

كما اكتشفت البعثة أيضا أربع دفنات لأطفال تعود لعصر التحامسة (الأسرة الثامنة عشرة).

وبعثة جامعة ييل الأمريكي بالاشتراك مع جامعة بروكسل البلجيكية،وتقوم بأعمال الحفائر في وادي هلال بصحراء الكاب،ويترأس البعثة Dirk Huyge & John Darnell

وأهم اكتشافات البعثة عثورها على موقع جديد لنقوش صخرية بالقرب من قرية الخوي التي تقع علي بعد حوالي 7 كم شمال مدينة الكاب الأثرية، جنوب مدينة الأقصر.

والكشف عبارة عن عدة لوحات تحمل نقوش صخرية بارزة ورسومات لبدايات علامات الكتابة في مصر القديمة، كما صور عليها أقدم وأكبر علامات هيروغليفية من المراحل المبكرة يرجع تاريخها إلى بداية عصر ما قبل الأسرات (نقادة الأولى 3500 – 4000 ق.م).
مصرية وإسبانية وسويدية وأمريكية.. بعثات الآثار تبحث عن كنوز أسوان.. صور
مصرية وإسبانية وسويدية وأمريكية.. بعثات الآثار تبحث عن كنوز أسوان.. صور
مصرية وإسبانية وسويدية وأمريكية.. بعثات الآثار تبحث عن كنوز أسوان.. صور
loading...

ترشيحاتنا

جماهير الزمالك تهتف لمدرب الاتحاد السكندري قبل لقاء الفريقين

شوط أول سلبي بين الزمالك والاتحاد.. والحكم العراقي يرفض احتساب ركلة جزاء للأبيض

وزير الشباب: عظمة عمر حجازى لا تقل عن الأهرامات

الحجر البيطري: إصدار موافقات تصديرية لسفر 4200 كلب وقطة.. فيديو

بناهيني الاتحاد السكندرى يصدم الزمالك بهدف أول.. فيديو

أحمد السعدني يكشف سبب ظهور رانيا يوسف بـ فستان جريء

أغنى رجل فى العالم : النوم على رأس أولوياتي .. صور

اختراق بيانات مئات الملايين من نزلاء فنادق ماريوت

الأمن يفض مشاجرة قوية بين جماهير الزمالك والاتحاد بالمقصورة الرئيسية

مصطفى بكري: مبارك مهدد بالحبس في حالة واحدة

ضبط ضابط قتل سائقا بالمقطم بعد تعديه عليه بـ شومة.. فيديو

مشادة على الهواء بين محام وناشطة بسبب الكلاب والقطط.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أفكار لاستخدام اللون البيج في غرفة المعيشة.. صور

شوط أول سلبي بين الزمالك والاتحاد.. والحكم العراقي يرفض احتساب ركلة جزاء للأبيض

تكلفة صادمة لمعطف ميلانيا ترامب خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد.. صور

ختام مهرجان القاهرة: فيفي وشيرين الأسوأ.. والأسود موضة النجمات

وزير الرياضة يداعب النشء ويقبل يد طفلة أثناء جولته بنادي العلوم..صور

فيديو

الزمالك يلحق بالأهلي ويغادر البطولة العربية على يد سيد البلد.. فيديو
الاتحاد يهزم الزمالك بركلات الترجيح 4/ 3 ويصعد إلى دور الثمانية بكأس زايد.. فيديو
ضبط ضابط قتل سائقا بالمقطم بعد تعديه عليه بـ شومة.. فيديو
توفيق عكاشة: الأسعار لن تتراجع إلا في حالة واحدة.. فيديو
الاتحاد يهزم الزمالك بهدف في الوقت الأصلي.. وركلات الترجيح تحسم اللقاء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟