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رياضة

تعليق جروس على أداء الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:33 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق لم يكن لديه كفاءة هجومية، في حين أن المنافس دافع بصورة جيدة في اللقاء، مضيفا أن حمدى النقاز وإبراهيم حسن لديهما خبرات كبيرة، ولا يتحمل لاعب بمفرده الخسارة.

وأضاف جروس خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي يذاع على فضائية أبو ظبي الرياضية الثانية، أن محمود علاء لم يهدر ركلة جزاء في المباريات السابقة قبل أن يهدر فى لقاء الاتحاد، وأن مصطفى فتحي شارك في الوقت المناسب وأشار إلى أن جميع الفريق لم يكن في مستواه المعهود هجوميا.

الجدير بالذكر أن الفريق الأبيض خرج من البطولة العربية بالخسارة من الاتحاد السكندري بركلات الترجيح في إياب دور الستة عشر للبطولة.
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