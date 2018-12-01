عمرو دياب يشعل حماس جمهوره بأغنية أنت مغرور في حفل التجمع.. فيديو













أحيا الميجا ستار عمرو دياب واحدة من أضخم الحفلات بالقاهرة ، بالتجمع الخامس ، والتي ضمت قرابة الـ ٥٠ ألف من الشباب من مختلف الأعمار ممن حرصوا على مشاركة "الهضبة" في أولى سهراته اللايف عقب إطلاق البومه الاخير "كل حياتي".وألهب الهضبة حماس الحضور بأغنية «أنت مغرور» من ألبومه الأخير "كل حياتي".من جانبه حرص الهضبة على إرضاء الآلاف من جمهوره بجرعة كبيرة من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من "ياساحر" التي افتتح بها فقرته ومرورا بأغاني " قمرين"،" ده لو اتساب:،" يتعلموا"، "تملي معاك"، "وياه"،"أنت مغرور"، :برج الحوت"، "معاك قلبي"، "هدد"، "العالم الله"، "حبيبي يانور العين"، "الله علي جماله"،: ليلي نهاري"، "باين حبيت"،" وياه"،:خلينا لوحدينا"، :نغمة الحرمان"،و" كنت في بالي" .. وغيرها ممن قدمها على مدى قرابة الساعتين.شهد الحفل العديد من الإغماءات والتدافعات بسبب التزاحم الشديد بالإضافة إلى تكدس أبواب الدخول بالجمهور منذ الثانية ظهرا وحتى ختام الحفل في الحادية عشر مساء.كما لوحظ ارتداء الهضبة "دبلة" في يده اليمنى وأخرى في "اليسرى"التي علق عليها بعض محبيه بدعابة قائلين "دبلة دينا الشربيني ..بقت رسمي".