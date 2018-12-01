بايرن ودورتموند في مهمة جديدة أمام فيردر بريمن وفرايبورج بالبوندسليجا

يحل فريق بايرن ميونخ، ضيفًا على نظيره فيردر بريمن، اليوم، السبت، في تمام الرابعة والنصف عصرًا، على "ملعب "فيسير شتاديون"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الألماني "بوندسليجا".



ويدخل الفريق البافاري مباراة اليوم، من أجل تحقيق الفوز، وإيقاف نزيف النقاط، حيث إنه خسر 5 نقاط بآخر مباراتين خاضهما بالبوندسليجا.



ويحتل البايرن المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الألماني برصيد 21 نقطة، بينما يحتل فيردر بريمن المركز السابع برصيد 18 نقطة.



وعلى صعيد متصل، يستضيف فريق بوروسيا دورتموند نظيره فرايبورج، الساعة الرابعة والنصف عصرًا، بملعب "سيجنال ايدونا بارك".



ويسعى دورتموند في مباراة اليوم، لمواصلة انتصاراته أمام فرايبورج، من أجل التحليق منفردًا بصدارة الدوري الألماني.



ويتصدر دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 30 نقطة، بينما يحتل فرايبورج المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

