قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة تمارين رياضية تساعد على الإقلاع عن التدخين.



وقال «أبو هاشم» في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن التدخين يتسبب في انخفاض كبير في الأداء أثناء التمرين، مشيرا إلى أن التدريب يساعد على تقليل الاحتياج الي النيكوتين وتحسن في التنفس وكفاءة الجسم.



ونصح «أبو هاشم» الشباب بالإقلاع عن التدخين والاهتمام بالتمرين، مؤكدا أن هناك تمارين ترفع كفاءة الجهاز العضلي والتنفس في نفس الوقت وتساعد على الإقلاع عن التدخين.