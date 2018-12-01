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رياضة

برشلونة يدعم فيا بعد انضمامه إلى إنييستا في فيسيل كوبي الياباني

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:29 م
إنييستا وفيا
إنييستا وفيا
إسراء أشرف
حرص نادي برشلونة الإسباني، على دعم لاعبه الأسبق ديفيد فيا، بعدما انضم اليوم، السبت، لأسطورة البارسا السابق أندريس إنييستا، في فريق فيسيل كوبي الياباني.

وقال الحساب الرسمي لبرشلونة عبر "تويتر": "حظًا سعيدًا، نتمنى لكما الأفضل في فيسيل كوبي".

وكان أعلن الإسباني ديفيد فيا اليوم، عن انضمامه رسميًا لنادي فيسيل كوبي الياباني، قادمًا من صفوف فريق نيويورك سيتي الأمريكي.

وانضم فيا لمواطنه إنييستا الذي انتقل الصيف الماضي لفريق فيسيل كوبي، بعدما أنهى مشواره مع برشلونة، ليجتمع الثنائي مرة أخرى سويًا، بعدما اجتمعا في البارسا سابقًا.
برشلونة يدعم فيا بعد انضمامه إلى إنييستا في فيسيل كوبي الياباني
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