مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بتروجيت

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه فريق بتروجيت في تمام السادسة مساءً باستاد السويس بالمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من عمر الدوري الممتاز.



وجاءت التشكيلة على النحو التالي :

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : أيمن أشرف - سعد سمير - أحمد علاء - كريم نيدفيد

خط الوسط :حسام عاشور - هشام محمد - أحمد الشيخ - ناصر ماهر - وليد سليمان

خط الهجوم : وليد أزارو.