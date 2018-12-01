الجيش الروسي يختبر بنجاح صاروخا دفاعيا جديدا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها اختبرت بنجاح صاروخا مطوَّرا لنظام دفاع صاروخي باليستي في موقع "ساري-شاجان" في كازاخستان.



وقال المكتب الصحفي للوزارة: "نفذّت وحدة مقاتلة من قوات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للقوات الفضائية، بنجاح، إطلاق تجريبي لصاروخ محدَّث لنظام دفاع صاروخي باليستي"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس".



من جهته، قال قائد القوات الفضائية بالجيش الروسي الكولونيل سيرجي جرابشوك، إن "الصاروخ الجديد المضاد للصواريخ أثبت مطابقته لمواصفاته بعد سلسلة من الاختبار ونفذ مهمته بنجاح بضرب الهدف بالدقة المحددة".

