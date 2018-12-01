أغرب قصة حب .. شاب يتزوج من عجوز بعمرالـ91 عاما .. صور

أصاب فيلم وثائقي مشاهديه بالصدمة عندما، اظهر زواج شاب بعمر 31 عاما من عجوز بعمر 91 عاما.



ووفقًا لصحيفة "ميرور"، يعد هذان الزوجان حالة واحدة من ضمن العديد من حالات الزواج المفاجئة التي سلط الضوء عليها من قبل سلسلة من الحلقات التي تكشف حب الأزواج الغريب والشديد.



وظهر الشاب الذي يدعى كايل جونز امريكي الاصل عبر الفيلم الوثائقي المسجل للحديث عن حبه ، لزوجته العجوز التي تكبره بعقود من الزمن.



وقال عبر الوثائقي أن بعض الرجال يحبون الارتباط بسيدات زائدات في الحجم او من اصل عرقي معين، انما هو كان يفضل السيدات التي تكبره في السن، مضيفًا ، انه ينبهر بالسيدات التي تبلغ أعمارهم ما بين 70 إلى 90 عاما.



فيما قالت السيدة مارجوري ماكو البالغة من العمر 91 عاما، إنها شعرت بالاطمئنان مع كايل جونز عندما ارتبطا ببعضهما الاخر.



وأوضحت الزوجة العجوز عبر الفيلم الوثائقي ، قائلة : "عندما التقيت بكايل لأول مرة ، شعرت بسعادة غامرة للغاية، حيث إنه من الممتع للغاية أن يكون هناك شاب يصغرك و يطاردك ويكون لطيفًا للغاية".

