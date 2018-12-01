ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

أغرب قصة حب .. شاب يتزوج من عجوز بعمرالـ91 عاما .. صور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:35 م
صدى البلد
أحمد شريف
أصاب فيلم وثائقي مشاهديه بالصدمة عندما، اظهر زواج شاب بعمر 31 عاما من عجوز بعمر 91 عاما.

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، يعد هذان الزوجان حالة واحدة من ضمن العديد من حالات الزواج المفاجئة التي سلط الضوء عليها من قبل سلسلة من الحلقات التي تكشف حب الأزواج الغريب والشديد.

وظهر الشاب الذي يدعى كايل جونز امريكي الاصل عبر الفيلم الوثائقي المسجل للحديث عن حبه ، لزوجته العجوز التي تكبره بعقود من الزمن.

وقال عبر الوثائقي أن بعض الرجال يحبون الارتباط بسيدات زائدات في الحجم او من اصل عرقي معين، انما هو كان يفضل السيدات التي تكبره في السن، مضيفًا ، انه ينبهر بالسيدات التي تبلغ أعمارهم ما بين 70 إلى 90 عاما.

فيما قالت السيدة مارجوري ماكو البالغة من العمر 91 عاما، إنها شعرت بالاطمئنان مع كايل جونز عندما ارتبطا ببعضهما الاخر.

وأوضحت الزوجة العجوز عبر الفيلم الوثائقي ، قائلة : "عندما التقيت بكايل لأول مرة ، شعرت بسعادة غامرة للغاية، حيث إنه من الممتع للغاية أن يكون هناك شاب يصغرك و يطاردك ويكون لطيفًا للغاية".
loading...

ترشيحاتنا

"السترات الصفراء" تخطط للانتشار في ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

عامر حسين: مؤجلات الأهلي ستلعب في يناير

وزير المالية لصدى البلد: لا مساس بأسعار طعام المصريين ومحدودي الدخل

افتتاح ملعب وحمام سباحة بتكلفة 4.5 مليون جنيه بأبو قرقاص في المنيا

بعد تراجع مستواه.. الذبح سلاح الأهلي لفك النحس.. فهل يفعلها؟

تفاصيل إخلاء سبيل ضابط وحبس ٣ بلطجية في إطلاق النار على سائق بالمقطم

نفقة وملابس كمان.. للطلاق فوائد أخرى ليست الشقة وحدها

يوفنتوس يتقدم على فيورنتينا بهدف في الشوط الأول ..فيديو

عامر حسين: الدوري لن ينتهي قبل مايو .. وأزمة كبيرة للأندية بسبب أمم أفريقيا

أغرب قصة حب .. شاب يتزوج من عجوز بعمرالـ91 عاما .. صور

إخلاء سبيل ضابط المقطم وحبس 3 آخرين فى واقعة مقتل أحد الأشخاص

الشرطة الفرنسية تأمر وسائل الإعلام بمغادرة الشانزليزيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفار نائباً عن وزير الشباب في حفل ختام بارالمبياد الجامعات بالإسكندرية.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

اللون الفوشيا يزيد من أناقتك في الشتاء.. صور

شاهد .. إطلالة ملك قورة خلال عقد قران شقيقتها

وزير النقل يفاجئ طلاب المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان.. صور

فيديو

سفير اليابان بالقاهرة يشارك تلاميذ مدرسة العبور في نظافة أحد الفصول.. فيديو
التعادل الإيجابي 2-2 يحسم الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون
الشيخ يفك نحس الأهلي ويقوده للفوز على بتروجيت ..فيديو
هواوي العالمية تربط الابتكار بالتكنولوجيا في السوق المصرية.. فيديو
يوفنتوس يتقدم على فيورنتينا بهدف في الشوط الأول ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟