اجتماع تنسيقى بين مجلس الدراويش والقيادات الأمنية

عقد مسئولو الإسماعيلى، اجتماعا مع الجهات الأمنية بمحافظة الإسماعيلية مساء السبت للتنسيق على جميع الإجراءات اللازمة وضرورة تسهيل دخول وخروج الجماهير والاتفاق على الأعداد المصرح لها بالحضور قبل مباراة الفريق أمام ميساجير دى نجوزى البوروندى فى البطولة الأفريقية.



جاء ذلك فى حضور المهندس خالد فرو نائب رئيس النادى والمهندس سيد عبد النعيم رسلان عضو مجلس الإدارة وسيد العركى مدير العلاقات العامة بالنادى بالإضافة إلى اللواء محمد على شحاته مدير أمن المحافظة بجانب العديد من القيادات الأمنية.



يذكر أن الدراويش سيستضيف بطل بوروندى مساء الأربعاء المقبل فى إطار إياب الدور التمهيدى الأول بدورى أبطال أفريقيا.