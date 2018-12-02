إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

اصيب 7 أشخاص في مشاجرة، بناحية اولاد غريب مركز سوهاج، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة علي المشاجرة وتحويل المصابين للمستشفي.



تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب معركة بين كل من طرف أول" "السيد.م، 60 عاما عامل، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ خليل.م، 51 عاما عامل، مصابًا اشتباه كسر بالضلوع وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، ومختار.ا.م، 35 عاما موظف، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه كسر بالذراع الأيمن، طرف ثان "مختار.م.م، 35 عاما عامل مصابًا اشتباه كسر بعظام الجمجمة، وعبد الله.ا، 20 عاما طالب مصابًا جرح رضي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهما لمستشفي سوهاج العام، أحمد.عبد.ع، 24 عاما عامل مصابًا جرح رضي بفروة الرأس، علي.م.ع، 42 عاما عامل زراعي، مصابًا جروح رضية وكدمات متفرقة بالجسم، بسبب خلافات الجيرة.



تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهم بالتعدي بالضرب، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.