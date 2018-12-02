محمد فضل: نجم وادي دجلة إضافة قوية للأهلي

أكد محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن المفاوضات مع نادي وادي دجلة لضم لاعب خط الوسط محمد محمود للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية بدأت منذ فترة كبيرة.





وقال "فضل" في تصريحات لبرنامج " وان تو" مع حازم إمام عبر اثير "أون سبورت اف ام "، إن محمد محمود لاعب مميز وسيمثل إضافة للفريق، مشددا على أنه عقد عدة جلسات مع ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة لإنهاء التعاقد والاتفاق على جميع بنود العقد.



