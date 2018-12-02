الداخلية تفرج عن أقدم سجين عقب قضائه 45 عاما بالسجون المصرية .. صورة

أفرجت وزارة الداخلية عن أقدم سجين بالسجون المصرية المدعو كمال . ث .ع المودع بسجن شديد الحراسة بالمنيا، وذلك عقب قضائه 45 عامًا فى محبسه.





وكان قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .



