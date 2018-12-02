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حوادث

الداخلية تفرج عن أقدم سجين عقب قضائه 45 عاما بالسجون المصرية .. صورة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:02 م
اقدم سجين بالسجون
اقدم سجين بالسجون المصرية
مصطفى الرماح
أفرجت وزارة الداخلية عن أقدم سجين بالسجون المصرية المدعو كمال . ث .ع المودع بسجن شديد الحراسة بالمنيا، وذلك عقب قضائه 45 عامًا فى محبسه.

وكان قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على ٢٣٧ نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية بتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع ، واستكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١٨ الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.
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