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أخبار البلد

عمرو سلامة يحتفل بعيد ميلاد والدته المعلمة الملهمة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:39 م
صدى البلد
محمد بدران
حرص المخرج عمرو سلامة، على تهنئة والدته، بعيد ميلادها عبر صفحته الشخصية بموقع انستجرام، وذلك بنشر عدد من الصور تجمعهما منذ الطفولة.

وعلق "عمرو" على الصور قائلًا: "المعلمة، الملهمة، المحفزة، المتحدية، المصححة، المقيمة، الناقدة، البيت، المدرسة، الحياة، وما كان قبل الحياة وما سيكون بعدها، السيدة الأولى أمي، كل سنة وأنتِ طيبة بمناسبة عيد ميلادك المجيد".

يذكر أن المخرج عمرو سلامة، شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "طايع" وهو من بطولة عمرو يوسف، عمرو عبدالجليل، سهير المرشدي، صبا مبارك، أحمد عبدالله محمود.
عمرو سلامة يحتفل بعيد ميلاد والدته المعلمة الملهمة
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