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أخبار العالم

ترامب: سأبلغ الكونجرس رسميا إنهاء اتفاق نافتا قريبا

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:44 م
ترامب
ترامب
أ ش أ
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيبلغ الكونجرس قريبا بإنهاء العمل باتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية "نافتا" مع المكسيك وكندا وإقرار اتفاق بديل تم توقيعه الجمعة الماضية.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد عن ترامب قوله، إنه سيبلغ الكونجرس رسميا إنهاء اتفاق نافتا في غضون وقت قصير نسبيا.

وأوضح ترامب أن الاتفاقية الجديدة، المعروفة في واشنطن باسم اتفاق الولايات المتحدة-المكسيك –كندا (أوسمكا)، ستدعم العمالة الأمريكية خصوصا في قطاع السيارات وتحمي الملكية الفكرية الأمريكية بشكل أفضل.

وسيتبع إبلاغ الرئيس ترامب الكونجرس فترة انتظار مدتها ستة أشهر سيتوجب على النواب الأمريكيين خلالها الموافقة على الاتفاق الجديد.

وكان المفاوضون من الدول الثلاث قد توصلوا إلى اتفاق بعد مفاوضات مطولة بدأت في مطلع سبتمبر الماضي، حيث توصل الأطراف الثلاثة أخيرا إلى تسوية حول عدد من المسائل الحساسة وخصوصا فيما يتعلق بالسيارات والزراعة.

وتوقع ترامب ألا يواجه الاتفاق الجديد مشكلة في الحصول على موافقة الكونجرس، لكن بعض الديمقراطيين، الذين سيسيطرون على مجلس النواب في يناير عبروا عن شكوكهم، فيما يستلزم الاتفاق أيضا موافقة برلماني المكسيك وكندا.

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