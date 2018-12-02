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أخبار البلد

أبو العينين يتكفل بـ 100 منحة تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى الأكاديمية العربية للعلوم

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:18 م
رجل الاعمال محمد
رجل الاعمال محمد ابو العينين واسماعيل عبد الغفار

وقع رجل الصناعة محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بروتوكول تعاون لصالح أبناء شهداء الجيش والشرطة، حيث ينص على تحمل أبو العينين تكلفة 100 منحة تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.


وأكد أبو العينين أن التضحيات التى قام بها أبطال القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب وأهل الشر، لا يمكن أن تذهب سدى وأن واجبنا الوطنى تقديم كل الدعم والرعاية لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وكذلك تقديم الرعاية للمصابين، مشيرا الى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص فى كل مناسبة على إحياء ذكرى الشهداء وتكريم أسرهم. 



وتابع أبو العينين قائلا : إنه من واجبي كمواطن مصرى قبل أن أكون رجل صناعة، أن أقدم كل الدعم والرعاية لهم، وأؤكد لهم أن تضحيات الأبطال هى تاج على رؤوس كل المصريين، وأن مثل هذه المنح التعليمية هى أقل واجب يمكن تقديمه لأسر شهداء الجيش والشرطة.

 

وقال إن الدكتور إسماعيل عبد الغفار استطاع خلق فكر جديد فى مجال النقل البحرى واللوجستيات، مشيرا إلى أن طموحات ورؤى المستقبل ترسم بخبرة وطنية، كما أن الشباب المصري قادر على صياغة المستقبل وصناعته .

 

وتابع : قررت أن أدعم تلك الرؤى بأسمي تقدير لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن. مشيرا الى أن ما قدمه لأبناء  الشهداء الأبطال لا يساوى شيئا مقابل التضحيات بأرواحهم.


كما أشاد أبو العينين بقيادة أحمد أبو الغيط للجامعة العربية والتي تعد الأكاديمية العربية إحدى مؤسساتها.


ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية بمبادرة أبو العينين كنموذج وطني مشرف ودوره فى دعم الوطن وأبناء الشهداء بالإضافة الى الدور الاجتماعى الذى يقوم به.

أبو العينين يتكفل بـ 100 منحة تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى الأكاديمية العربية للعلوم
أبو العينين يتكفل بـ 100 منحة تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى الأكاديمية العربية للعلوم
أبو العينين يتكفل بـ 100 منحة تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى الأكاديمية العربية للعلوم
أبو العينين يتكفل بـ 100 منحة تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى الأكاديمية العربية للعلوم
أبو العينين يتكفل بـ 100 منحة تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى الأكاديمية العربية للعلوم
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