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محمود سعد يكشف أسرار زواج شادية السري من صلاح ذو الفقار وحب فريد الأطرش لها

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:03 ص
محمود سعد
محمود سعد
طارق موسى
كشف الإعلامى محمود سعد خلال تقديمه برنامج "باب الخلق" على قناة "النهار" عن العديد من الأسرار في حياة الفنانة الراحلة شادية وزواجها السري بصلاح ذو الفقار وحب فريد الأطرش لها وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيلها. 

وأضاف "سعد" أن شادية كانت تصنع حالة من البهجة عندما تغني ويجب على الجميع تذكرها وإحياء ذكرى رحيلها.

وأوضح: "فريد الأطرش، كان بيحبها حبا جارفا، كان ممكن يقعد تحت بيتها بالساعات، ودي معلومة من ناس مقربين".

وتابع: "شادية وهي طفلة حبت تغني، والدها خدها لأم كلثوم.. معرفش وصل لها إزاي.. لكن كانت تحت رعاية أم كلثوم، وتحت رعاية النجوم وقتها، وبخفة ظلها كانت لا تتكالب على الحياة، كانت بتحب اللي بتعمله بس، عشان كدة كل الحاجات اللي عملتها، تقدر تصدقها".

وأشار إلى أنها كانت من الأصوات المحببة لأم كلثوم وكانت صديقة لها، واصفا إياها بـ"حتة الكريز اللي في وسط الطبق".

وأضاف سعد أن شادية تزوجت صلاح ذو الفقار، وكانت زيجة غير معلنة حتى فيلم "أغلى من حياتي"، وبعد ذلك أعلنوا الزيجة ثم حدث الانفصال عام 1973.

وتابع: "يقال إن أغنية إن (راح منك يا عين) كانت رسالة منها لصلاح ذو الفقار، حالة خاصة من الغنا، وكانت شخصية لطيفة، ومحصلش إني التقيت بها خالص، وهذا من سوء حظي".
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