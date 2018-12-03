غرق مركب صيد بالسويس بـ 13 صيادًا من عزبة البرج.. صور

أعلنت اليوم جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، أن مركب صيد قد اختفى وفقد الاتصال بها داخل خليج السويس بالقرب من ميناء الطور، على متنها 13 صيادا ومن المرجح أنها غرقت واستقرت بقاع البحر.



من جانبه اكد حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج ،ان المركب خرج من العزبة منذ اسبوع وآخر اتصال مع المركب كان بتاريخ 29 نوفمبر الماضى، موضحا أن المركب يدعى ياسين الجوهرى ومملوكة لـ محمد حسن محمد عبد العال، لافتا إلى أنه تم العثور على قطع خشبية من المركب، ومتعلقات شخصية خاصة بطاقم المركب.



وقال ان الجهات الامنية والمسطحات الأمنية تقوم منذ يومين بتمشيط خليج السويس بحثا عن جثث الصيادين ومعرفة سبب غرق المركب.

